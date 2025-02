Lauri Markkasesta tuli tuttu näky toisen lajin parissa – "Aika innokkaasti on käynyt"

NHL sai tälle kaudelle uuden joukkueen, kun Utah HC liittyi sarjaan. Tieto NHL:n rantautumisesta osavaltioon oli mieluisa Lauri Markkaselle, joka on ollut tuttu näky NHL-joukkueen otteluissa.

Utah HC näki päivänvalon, kun Arizona Coyotes myytiin uusille omistajille. Seuran mukana Salt Lake Cityyn siirtyivät myös suomalaispelaajat Juuso Välimäki ja Matias Maccelli, jotka saivat lokakuussa seuraa vielä Olli Määtästä. Määttä kaupattiin Utahiin Detroitista.

Vaikka NHL on tuore juttu Utahissa, ovat ihmiset ottaneet seuran hyvin vastaan.

– Hienosti on kyllä innostunut. Kyllä siellä on mökki täynnä ja tunnelmaa riittää. Kyllä sen selkeästi huomaa, että se fiilis on ihan katossa, ja ihmiset tykkää. Todella äänekäs halli, Välimäki sanoo.

– Pelkästään mukava juttu näin pelaajana, että noin paljon kiinnostaa samantien.

Yksi jääkiekosta innostunut on Utah Jazzin NBA-ammattilainen Lauri Markkanen. Markkanen ilakoi NHL:n tulosta Utahiin tuoreeltaan, kun kaupat varmistuivat. Markkanen oli myös isossa roolissa myös Utah HC:n historian ensimmäisessä ottelussa, kun hän toi luistimet jalassa ottelukiekon jäälle alkuseremonioissa.

Välimäki kertoo Markkasen olleen tuttu näky Utahin otteluissa.

– Kyllä se siellä aika usein on ollut. Aika innokkaasti on käynyt, ja lapsetkin on olleet aika paljon ja innostuneet jääkiekosta myös. Hieno kontakti siinä, että Lauri on käynyt paljon. Tälleen suomalaisena varsinkin hieno nähdä.

Sen suuremmin Utahin suomalaiset eivät ole ehtineet aikaa yhdessä viettää. Olli Määtän mukaan kahden ammattilaisjoukkueen aikataulut menevät melko lailla ristiin.

– Nyt varsinkin tän turnauksen (4 Nations Face Off) takia on enemmän ruuhkaa kuin normaalisti. Tuntuu, että joko me pelataan tai ne pelaa tai me ollaan reissussa.

Jääkiekon neljän maan turnaus 4 Nations Face-Off alkaa ensi viikon torstaina. Välimäki ja Määttä pelaavat Suomen joukkueessa.