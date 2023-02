Kirpeitä kommentteja Lauri Markkasesta suoltanut Utahin päävalmentaja suomalaisen luonteenpiirteestä: "Sitä on vain välillä vaikeaa huomata"

– Pelaamme sellaista koripalloa, jossa kaikki pelaajat ovat mukana. Laurin menestys on siis myös hänen joukkuetovereidensa ansiota. Markkanen on kudottu osaksi joukkueen kangasta.

– Jokainen on innoissaan Laurin valinnasta tähdistöotteluun. Hän on ensinnäkin erittäin pidettävä persoona, joten joukkuetoverit kannustavat häntä. Hänellä on mahtava sarkastinen huumorintaju, sitä on vain välillä vaikeaa huomata, kun hän sanoo asiat stoalaisella ilmeettömyydellä. Kulissien takana hänen upea persoonansa pääsee esiin, Hardy sanoi lehdistötilaisuudessa.