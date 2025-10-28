Lauri Markkasen 51 pisteen suoritus Phoenix Sunsia vastaan oli jo neljäs kerta tälle NBA-kaudelle, kun yksittäinen pelaaja tekee yksittäisessä ottelussa vähintään 50 pistettä.
Ensimmäisenä tempussa onnistui Oklahoma City Thunderin Shai Gilgeous-Alexander, jolle kirjattiin viime torstaina 55 pistettä Indiana Pacersia vastaan. Vain pari tuntia myöhemmin Denver Nuggetsin Aaron Gordon teki 50 pistettä Golden State Warriorsia vastaan.
Sunnuntaina Los Angeles Lakersin Austin Reaves teki 51 pistettä Sacramento Kingsiä vastaan, ja nyt siis Markkanen ylsi vastaavaan lukemaan.
Kyseessä on ensimmäinen kerta koko NBA:n historiassa, kun yksittäinen pelaaja tekee neljässä eri ottelussa 50 pistettä kauden ensimmäisen viikon aikana.