Ex-seurapomo haluaa NBA-tähdet ulos olympialaisista

NBA:ssa pelaavan Dallas Mavericksin entinen pääomistaja Mark Cuban ei halua, että NBA-tähdet pelaavat olympialaissa.

66-vuotias liikemies toimi yli 20 vuoden ajan Dallasin pääomistajana, mutta luopui pääomistuksestaan vuonna 2023. Cuban omistaa kuitenkin yhä 27 prosentin osuuden Mavericksista.

Cuban oli hiljattain SiriusXM NBA Radion haastattelussa, mikä sai hänet laukomaan koviakin mielipiteitä NBA:han ja koripalloon liittyen. Cuban kertoi haastattelussa, ettei ole oikeastaan koskaan pitänyt siitä, että NBA-pelaajat pelaavat olympialaisissa.

– Vihasin sitä. Valitin siitä joka ikinen vuosi. Jätkät menevät pelaamaan olympialaisiin ja NBC ja Olympiakomitea tienaavat miljardeja. Jopa Fiba (Kansainvälinen koripalloliitto) tienaa paljon, Cuban pohjustaa.

– Annamme nämä kaverit ilmaiseksi ja otamme riskin loukkaantumisista. Ei ole sattunut dramaattisia loukkaantumisia, mutta jos olet vapaa agentti ja loukkaannut, et tule pelaamaan, Cuban jatkaa.

Cuban haluaisi nähdä koripallossa samanlaisen mallin kuin olympiajalkapallossa, jossa joukkueet koostuvat kolmea ennalta nimettyä pelaajaa lukuun ottamatta alle 23-vuotiaista pelaajista.

– Jalkapallossa olympialaissa on alle 23-vuotiaita ja he omistavat MM-kisat, jotka ovat isompi tapahtuma. Antakaa ne (olympialaiset) nuorille. Tehdään samalla tavalla kuin jalkapallossa ja annetaan alle 23-vuotiaiden pelata olympialaisissa, ja luodaan omat koripallon MM-kisat, Cuban sanoo.

– Miettikää, kuinka paljon rahaa siinä on mukana. Me voisimme olla lähes yhtä isoja kuin jalkapallon MM-kisat. Se on yksi maailman isoimmista urheilutapahtumista. Jalkapallossa MM-kisat ovat isompi tapahtuma kuin olympialaiset. Voimme tehdä täysin samalla tavalla, ja minusta meidän pitäisikin. Pelaajat saisivat paljon enemmän rahaa. Adam (Silver, NBA:n komissaari) ei kuitenkaan halua sitä, joten sen takia myin joukkueeni, Cuban nauraa.