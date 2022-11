Lauri Markkasen hehkutus lähti erikoisille raiteille USA:ssa – "Millainen on suomalainen aamiainen?"

Lauri Markkasen kausi koripallon NBA:ssa ei ole jättänyt kylmäksi. Ennen kauden alkua heikoksi joukkueeksi arvioitu Utah Jazz on suomalaisen johdolla matkannut alkukaudesta voitosta voittoon.

Markkasen johtavan pelaajan rooli ja huippuotteet on huomioitu laajalti Yhdysvalloissa. Yksi lukuisista esimerkeistä on suosittu NBA-podcast No Dunks.