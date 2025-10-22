Suomalaistähti Lauri Markkanen on pelannut koripallon NBA:ssa Utah Jazzissa kolme kautta, joiden aikana rakennusvaiheessa oleva joukkue on vaipunut surkeuteen.

Viime kaudella Markkasen palvelukset Utahissa jäivät 47 otteluun, kun Salt Lake Cityn nuottiryhmä pelasi seurahistoriansa heikoimman kauden (17 voittoa 82 ottelusta) ja sai tappiotankkauksesta palkinnokseen kesän varaustilaisuuden viitosnimen, 19-vuotiaan lupauksen Ace Baileyn.

Utah kauppasi kesällä Markkasen kokeneista pelitovereista muun muassa John Collinsin ja Jordan Clarksonin, joten joukkueen jälleenrakennus jatkuu vahvana myös alkavalla kaudella.

Silti Markkasella ja Utahilla riittää myös toivonkipinää uuteen kauteen. Markkanen johti Suomen syyskuussa EM-turnauksen neljännelle sijalle, ja tähtipelaajan mukaan kisakokemus tarjosi tuoretta näkemystä myös seurajoukkuearkeen.

– Yritän johtaa joukkuetta ja sain siitä lisää kokemusta EM-kisoista. Se oli minulle arvokasta oppia. Yritän auttaa nuoria pelaajiamme paremmiksi pelaajiksi, jotta he voivat ottaa seuraavat askeleet tässä liigassa, 28-vuotias Markkanen sanoi kauden alla Utahin mediapäivässä.

Utahin 18 pelaajan kokoonpanosta kahdeksan on 19–22-vuotiaita.

– Tunnelma joukkueessa on todella hyvä. Pukukopissamme on joukko lapsia, Jazzin konkariosastoon kuuluva Markkanen vitsaili.

Markkanen pelasi NBA-uransa toistaiseksi parhaan kauden kolme vuotta sitten, jolloin takana oli myös EM-kisarupeama. Suomalaispelaaja nousi ensimmäisellä Utah-kaudellaan 2022–2023 NBA:n tähdistöotteluun ja pokkasi liigan kehittyneimmän pelaajan palkinnon.