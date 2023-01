Utah jakoi huiman tilastofaktan Lauri Markkasesta – suomalaistähden joukoille tappio

Utah julkaisi ottelun aikana huiman tilastofaktan Markkasesta. Markkanen on pelannut 14 edellistä otteluaan huimalla 30,1 pisteen keskiarvolla ja heittoprosentilla 50,8.

Utah-historiassa vastaavaa on nähty edellisen kerran vuonna 1998 Karl Malonen toimesta.

Viimeisestä kuudesta pelistään Utah on voittanut neljä ja hävinnyt kaksi. Kaikkiaan Utah on tällä kaudella voittanut 24 ottelua ja hävinnyt 25. Joukkue on NBA:n länsilohkossa kahdeksantena.