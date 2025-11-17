Utah Jazzin Lauri Markkanen hurjasteli NBA-koripallokauden toiseksi suurimmat pisteensä 150–147-jatkoaikavoitossa entistä seuraansa Chicago Bullsia vastaan.
Trilleriottelussa tarvittiin lopulta kaksi jatkoaikaa paremmuuden selvittämiseksi. Utah Jazz vei pidemmän korren Markkasen urakoitua kaikkiaan reilut 46 minuuttia.
Suomalainen loisti ottelun selkeänä ykköshahmona ja tulitti kovimpana tehopelaajana peräti 47 pistettä. Jazz-joukkuekaveri Keyonte George mätti toiseksi kovimman pinnasaldon 33.
Kolmen pisteen yrityksiä Markkanen teki 17, ja kuusi niistä upposi sisään. Hänelle tilastoitiin myös seitsemän levypalloa.
Markkasella on kulkenut viime peleissä ylipäätään komeasti. Mies oli pussittanut tätä ennen tuoreimmissa otteluissaan 40 ja 35 pistettä.
Matsissa taipunut Chicago Bulls oli Markkasen uran ensimmäinen NBA-seura, jota suomalainen edusti vuosina 2017–21.
51 pistettä suomalaisen ennätys
Markkasen uran ja kauden kovin pistemäärä on 51 pinnaa, johon hän ylsi lokakuun lopussa Phoenix Sunsia vastaan. Suomalainen on myös kerran päässyt 49 pisteeseen NBA:ssa vuonna 2023.