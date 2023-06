Lauri Markkanen teki jo teininä vaikutuksen NBA-legendaan – tämän takia suomalaistähti on niin hyvä: “Ainut asia, mitä vihasin"

– Taidollisesti näin kuitenkin heti, että tästä pojasta tulee hyvä. Hänellä on kaikki työkalut. Hän on pitkä, atleettinen, osaa heittää ja kuljettaa. Hänellä on tarvittavaa kovuutta. Se yleensä vie 4-5 vuotta sopeutua NBA:han, etenkin kun tulee ulkomailta, ja minusta hän on käsitellyt sen todella hyvin.