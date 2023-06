Tästä urheilijasta kohistaan nyt ympäri maailman – Suomen valmentajakin säpsähti ihmelupauksen edessä: "Aivan historiallinen tapaus"

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi muistaa, kun hän ensimmäisen kerran näki Victor Wembanyaman läheltä. Tuovi oli pari vuotta sitten Ranskan koripalloliigan Strasbourgin mukana vieraspelimatkalla Nanterressä, missä Wembanyama tuolloin pelasi.

– Tässä ammatissa kohtaa paljon todella pitkiä ihmisiä, mutta kun hänet ensimmäisen kerran kohtasi livenä, siinä silti säpsähti, miten pitkä ja ulottuva hän todella on, Tuovi kertoi.

Tuo pituus ja ulottuvuus – julkisuudessa pyörivät luvut ovat 224 senttiä pituutta ja 244 senttiä syliväliä – ovat ensimmäisenä silmään pistävä syy, miksi 19-vuotias ranskalainen valitaan takuuvarmasti NBA-koripalloliigan torstaisessa varaustilaisuudessa New Yorkissa ensimmäisenä.

Mutta Wembanyama liikkuu lisäksi ketterästi, ja hänellä on takamiehen lajitaidot.

– Ei lähellekään tuollaista yhdistelmää ole ollut. Hän on aivan historiallinen tapaus, Tuovi arvioi.

"Hän on korisdiggari"

Wembanyama saapui maanantaina New Jerseyyn ja sai heti lentokentällä vastaansa nimikirjoituksen metsästäjien lauman.

– En tiedä, miten he tiesivät, millä lennolla olen, mutta se on hauskaa, Wembanyama sanoi New York Postin mukaan.

Tiistaina Wembanyama matkusti ensimmäisen kerran elämässään New Yorkin metrolla ja ajoi Yankee Stadiumille heittämään näytössyötön ennen Yankeesin ja Seattlen välistä baseballottelua.

Ranskassa Wembanyama on ollut ihmelapsi, jonka kehitystä on seurattu julkisuudessa vuosikausia. Wembanyaman äiti Elodie de Fautereau on 190-senttinen entinen koripalloilija, ja hänen isänsä Felix Wembanyama on 198-senttinen entinen pituushyppääjä.

– Ihan ensimmäinen muistoni hänestä on juniorijoukkuekuva, joka alkoi levitä Ranskassa. Hän oli vielä ihan lapsi, mutta näytti kolme päätä pidemmältä kuin muut. Tietysti varhain kasvaneista on liikkunut kuvia ennenkin, mutta sitten alkoi tulla tietoja, miten hän harjoittelee paljon vanhempien kanssa, Tuovi muistaa.

Wembanyama siirtyi viime kaudeksi Metropolitansiin. Se oli siirto alaviistoon hänen edellisestä joukkueestaan Asvelista, joka pelasi myös Euroliigaa. Metropolitansissa häntä on valmentanut Ranskan maajoukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Vincent Collet, jonka apuvalmentajana Tuovi työskenteli pitkään.

– Hän (Wembanyama) on tehnyt hienoja liikkeitä. Hän siirtyi heikompaan joukkueeseen harjoittelemaan. Olen ollut yhteydessä Collet'n kanssa, ja olen kuullut, että Wembanyama todella tekee työtä. Hän on myös korisdiggari, se on hänelle hienoin juttu, eikä kaikki muu mikä tulee menestyksen myötä, Tuovi kertoo.

San Antonio Spurs pääsee valitsemaan NBA:n varaustilaisuudessa ensimmäisenä, ja se tarkoittaa sitä, että Wembanyama aloittaa NBA-uransa kaikkien aikojen menestyksekkäimpiin kuuluvan valmentajan Gregg Popovichin alaisuudessa. Popovich on valmentanut NBA:n runkosarjassa enemmän voittoja kuin kukaan muu.