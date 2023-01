Lauri Markkanen erityisasemassa NBA-joukkueessaan – suomalaistähti välttää joukkuetovereille kaavaillun myllerryksen

NBA:n siirtotakaraja on 9. helmikuuta. RealGM-sivuston mukaan Jazz on suojannut kolme pelaajaa siirtomarkkinoiden vilkastuessa. Markkasen lisäksi varmuudella kaupittelun ovat välttämässä Walker Kessler ja Ochai Agbaji.

Markkasen siirtoblokin syynä on luonnollisesti suomalaisen häikäisevä läpimurtokausi. Ensimmäistä vuottaan Jazz-paidassa pelaava Markkanen on tykitellyt itsensä NBA-tähdistöottelun kynnykselle. Suomalainen on Jazzin pistekuningas lähes 25 pisteen keskiarvollaan.