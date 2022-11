Lauri Markkanen paljastaa joukkueensa salaisen voimavaran – "Käytämme sitä motivaattorina"

Markkanen puhui alkukaudestaan The Athleticin toimittajan Shams Charanian haastattelussa . Uudelleenrakennusvaiheessa olevaa Utah Jazzia povattiin hanakasti NBA:n alakertaan läpi urheilumedian. Joukkue on kuitenkin näyttänyt epäilijoilleen pitkää nenää.

Läntisen konferenssin kärkipaikkaa hallussaan pitävät nuottipaidat ovat napanneet yhdeksän voittoa, kun tappioita on vain kolme.

– Inhoamme nähdä, miten jokaisen voiton jälkeen seuraavana aamuna se on ollut yllätys. Käytämme sitä motivaattorina, Markkanen kertoo joukkueensa suhtautumisesta vallitsevaan keskusteluun.

Markkasen joukkuetoveri Malik Beasley pumppasi suomalaisen renkaita marraskuun alussa. Beasley totesi, että Markkanen on ehdottomasti All Star -tason pelaaja. Markkanen ei jarruttele keskustelua tähdistöottelusta keskustelemista.

– Olen aina sanonut julkisesti, että se on yksi henkilökohtaisista tavoitteistani. En katsele siihen suuntaan vielä, kun takana on reilut kymmenen peliä, mutta se on ehdottomasti ekstra-boosti, enkä tahdo pettää hänen (Malik) odotuksiaan, Markkanen sanoo pilke silmäkulmassaan.