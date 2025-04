Lauri Marjamäki otti vastaan shokkiuutisen – paljastaa tiiviin yhteyden Raimo Helmiseen

Aiemmin muun muassa Leijonia, KHL-Jokereita ja Kärppiä valmentanut Lauri Marjamäki, 47, oli viime keväänä uuden äärellä, kun häneen otettiin yhteyttä Sveitsistä. Puhelinsoitto tuli perinteikkäästä kiekkoseurasta Klotenista, joka tarjosi hänelle pestiä. Menneen vuoden matkalle mahtui paljon hyvää, sekä yksi shokeeraava käänne.

Kun Marjamäki perkaa ensimmäistä Kloten-vuottaan, voi hän suhtautua sen antiin ylpeydellä.

– Seura on hakenut vähän itseään viimeisten vuosien aikana. Kloten kävi alemmassa sarjassa ja nousi taas pari, kolme vuotta sitten pääsarjan puolelle. He olivat menossa viime kaudella karsintoihin, joita ei sitten pelattu. Jos nyt katsoo, niin vedimme hienon kauden. Tuosta jäi kaikin puolin hyvä fiilis. Pystyimme luomaa perustaa seuraavia vuosia ajatellen, Marjamäki sanoo MTV Urheilulle.

Pienellä budjetilla operoiva Kloten nousi jo syksyllä otsikoihin Sveitsissä, kun se pelasi reilusti yläkanttiin odotuksiin nähden. Kloten taisteli vielä runkosarjan loppuvaiheilla suorasta puolivälieräpaikasta.

Kloten oli lopulta seitsemäs, minkä myötä se kohtasi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittuneen Langnaun. Sveitsin pudotuspelien avauskierroksella käytettiin kahden ottelun yhteismaalilukemamallia. Langnau nappasi niukasti puolivälieräpaikan yhteismaalein 4–3.

Kloten eteni kuitenkin puolivälieriin, kun se kaatoi ensimmäisen kierroksen toisessa vaiheessa runkosarjan kympin Ambri-Piottan yhteismaalein 10–8.

– Tykkäsin siitä, että runkosarjaa arvostetaan, mutta en taas tykännyt siitä, että noissa otteluissa alettiin laskea yhteismaalimääriä. Sanoin, että voitoista pelataan ja jos ne ovat tasan, niin sitten mennään jatkoerien puolelle. Voitto on kuitenkin aina voitto, Marjamäki painottaa.

Klotenin kausi katkesi puolivälierävaiheeseen, kun sarjan hallitseva mestari Zürich Lions oli parempi otteluvoitoin 4–1.

Marjamäelle mennyt vuosi oli hyvin antoisa.

– Sveitsin liiga on ihan Euroopan kärkisarja. Siellä on aivan absoluuttisia huippuja, joiden vauhti ja taitotaso ovat todella kovalla tasolla. Tykkäsin muutenkin siitä, kun siellä oli itselle uusia joukkueita, jotka pelasivat vähän eri tyyleillä, Marjamäki perkaa, jatkaen sisältöpuolesta:

– Tykkäsin siitä vauhdista, mikä tuolla oli päällä. Sveitsin sarjassa keskinkertainen luistelija ei pärjää, koska tempo on niin älyttömän kova. Sveitsiläisillä tunne ottaa välillä vallan ja esimerkiksi kakkoserän pelaaminen on välillä sellaista, että saa valmentajana miettiä sitä, mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Ne ihmiset, jotka tulevat paikan päälle, näkevät kyllä herkästi sen, että millainen ero tuolla liigalla on Suomessa pelattavaan kiekkoon nähden.

Lauri Marjamäki jakamassa ohjeita Klotenin miehistölle.IMAGO/Sergio Brunetti/ All Over Press

Shokkihetki

Marjamäki vastasi huutoon heti ensimmäisellä kaudellaan Klotenissa.

– Seurajohto sanoi työhaastattelussa, että he eivät toivo mitään muuta kuin sitä, että he pääsisivät pikkuhiljaa pois karsintarumbasta, minkä keskellä he ovat olleet. He toivoivat samaan aikaan sitä, että pystyisimme kehittämään nuoria pelaajia. He saivat paljon ylimääräistä harjoittelua ja olen todella iloinen siitä, että Mischa Ramel, 21, nousi nyt ensimmäistä kertaa Sveitsin maajoukkueeseen. Nuoret pelaajat ottivat isoja loikkia kauden aikana, Marjamäki toteaa tyytyväisenä.

Marjamäki pystyi tuomaan Klotenin pelaamiseen rakennetta niin, että itse ydinjuttu ei horjunut taustalla. Hän ei halunnut tappaa vauhtia.

– Olimme viidellä viittä vastaan pelatessa seitsemän maalia plussalla 52 runkosarjaottelun jälkeen. Se oli kova suoritus. Jo syksyllä huomasi sen, että vastustajat alkoivat kunnioittamaan meitä ihan eri tavalla ja he rupesivat pelaamaan meitä vastaan viisaammin. Toki, meillä jäi myös parannettavaa. Olimme sarjan huonoin yli- ja sarjan huonoin alivoimajoukkue. Se oli ihmeellinen juttu ja jäi vähän kaivelemaan, Marjamäki myöntää, tiivistäen kauden annin:

– Se, että Kloten palasi yhdeksän vuoden tauon jälkeen puolivälieräjoukkueeksi, oli varmasti se isoin onnistuminen seurana, Marjamäki iloitsee.

Kloten koki kauden aikana shokkiuutisen. Se kantautui suomalaisedustuston suunnalta, kun Klotenin ja Sveitsin liigan senhetkinen ykköspyssy Miro Aaltonen jäi kiinni kiellettyjen aineiden käytöstä. Aaltonen sai dopingrangaistuksen, minkä myötä hänen ja Klotenin välinen sopimus purettiin.

– Olen valmentanut 30 vuotta, enkä ole törmännyt tuollaiseen aiemmin, Marjamäki hämmästelee jälkikäteen.

– Olimme menossa Geneveen pelaamaan ja meillä oli vielä seuraavana päivänä kotipeli edessä. Siinä piti vain laittaa tunteet syrjään ja ruveta keskittymään siihen, mihin pystyi. Olihan tuo kova paikka, kun joukkueen ykkössentteri lähtee, joka oli vielä koko sarjan paras maalintekijä. Ja kun Klotenista puhutaan, niin eihän markkinoilla ollut mitään korvaajaa tuolle paikalle. Se, mikä joukkueessa oli hyvää, oli se, että kun moni ajatteli Klotenin luisun alkavan, niin jotenkin vain jätkät löysivät aina oikealle raiteelle ja pääsivät taas voittamiseen kiinni. Joukkueessa oli henkistä vahvuutta. Tuo oli spesiaali ja hyvähenkinen ryhmä. Se oli selvää, että meidän piti tehdä uskon kanssa hommia. He katselivat minua välillä, että onko meillä oikeasti hyvä joukkue. Sanoin, että ”on, on”. ”Uskokaa nyt”. Ymmärrän toki muun muassa historian painolastin ja niin edelleen, kun puhutaan Klotenista, Marjamäki jatkaa.

Marjamäen mukaan hän on käynyt asiat läpi Aaltosen kanssa.

– Olemme viestitelleet. Kaikki tapahtui kuitenkin aika nopeasti, kun hän lähti sitten muualle. Toki, niin kuin keväällä nähtiin, hän oli uudessa seurassaan Bernissä ihan kärkiäijiä. Nyt puhutaan kuitenkin ihan huippuluokan pelaajasta.

– Pelaajat ovat ne, jotka kuitenkin siellä kaukalossa pelaavat ja he kantavat vastuunsa. Joskus he tekevät hyviä ja joskus huonoja ratkaisuja. Toki tuossa on monta monessa, kun nuo ovat isoja juttuja niin koko seuran, joukkueen kuin muidenkin kannalta, Marjamäki sanoo.

Miro Aaltosen (kuvassa) Kloten-ura katkesi dramaattisella tavalla.IMAGO/Mediafab.ch/ All Over Press

Poikkeuspelaaja haaviin

Kloten on tehnyt viime viikkojen aikana varsin nimekkäitä hankintoja. Seura värväsi SM-liigassa hirmuista jälkeä nakuttaneen ruotsalaispuolustajan Max Lindrothin takalinjoilleen.

Lindroth paukutti tällä kaudella Liigan runkosarjassa 54 ottelussa tehot 23+29=52. Hän teki muun muassa TPS:n uuden puolustajien maaliennätyksen.

Marjamäki tutustui Lindrothin osaamiseen jo silloin, kun hän kiekkoili Ruotsissa.

– Olimme hyvissä ajoin liikkeellä, kun saimme hänen kanssaan asiat maaliin. Tuo oli hyvä juttu, koska jos olisimme olleet vähän myöhemmin liikenteessä, niin siellä olisi ollut miljoona muutakin seuraa jahtaamassa häntä vielä parempien tarjousten kera. Muistan, kun hän pelasi Ville Pokan pakkiparina Färjestadissa, kolmosparissa. Heidän tehotilastolukemansa olivat luokkaa +20. Mietin, että perhana, siinä on jämäkänoloinen äijä. Mutta se, että millainen hyökkäysarsenaali häneltä löytyi Suomessa – se oli jotain ihan poikkeuksellista. Tuntuu, että hänellä ei ole kiire mihinkään. Hän on isokokoinen kaveri, joka pystyy luistelemaan, liikuttamaan kiekkoa ja puolustamaan vahvasti. Tuo vakuutti minut jo Färjestad-vuosien aikana, Marjamäki sanoo Lindrothista.

Kloten hankki myös Tapparasta tutun suomalaislaiturin Petteri Puhakan, johon kohdistui kovia odotuksia tällä kaudella Liigassa.

– Hän aloitti hyvin ja hän oli piste per peli -tahdissa. Sitten hän oli kaksi kuukautta sivussa. Hän kärsi pahasta sairastelusta, mikä varmasti vaikutti vielä poissaolojakson jälkeenkin. Tiedän hänet pitkältä ajalta. Hän nakutti kaksi 17 maalin kautta ilman ylivoima-aikaa. Se kertoo jotain pelaajasta. Hän pääsi nyt alkukaudella ylivoimaan. Hänessä on paljon potentiaalia. Hän on erinomainen alivoima- ja ylipäätänsä todella monipuolinen pelaaja. Hän on jo nuorella iällään (24 vuotta) voittanut kolme Suomen mestaruutta. Hän ymmärtää, että miten voittavissa joukkueissa toimitaan. Hyvä, että hän pääsee nyt kokeilemaan MM-leirityksessä. Kansainvälinen peli ja kamppailupelaaminen ovat varmasti vielä niitä haasteita hänen kohdallaan. Olen todella innoissani siitä, että saimme hänet. Hän on tosi käyttökelpoinen pelaaja varmasti jokaiselle valmentajalle, Marjamäki toteaa Puhakasta.

Klotenilla ulkomaalaispelaajien onnistuminen on avainroolissa, kun puhutaan pienen budjetin seurasta.

– Heidän kohdallaan on myös tärkeää se, että otammeko jonkun mr. Beginningin, joka ampuu ECHL:ssä 80 pistettä vai otammeko jonkun, joka lähtee jokaisen jääharjoituksen jälkeen salille, näyttää esimerkkiä ja haluaa mennä urallaan eteenpäin. Emme voi vain ottaa jotain, joka ampuu paikan tullen, mutta ei pysty muuten pelaamaan. Meillä ei ole kuitenkaan niin laaja materiaali käytössä, Marjamäki muistuttaa.

SM-liigassa kovaa jälkeä paukuttanut Max Lindroth (kuvassa etualalla) vaihtaa ensi kaudeksi Klotenin riveihin.Vesa Pöppönen / AOP

Toinen sensaatio

Klotenin tarinassa on yhtäläisyyksiä siihen, mitä Suomessa on tapahtunut viimeisten kuukausien aikana.

Aivan kuten Kloten, Lappeenrannan SaiPa ehti olla vuosien ajan pääsarjan pohjamudissa. Nyt sen suunta on muuttunut radikaalilla tavalla.

SaiPa oli jo runkosarjassa Liigan sensaatiojoukkue, kun se kipusi sarjataulukon kärkipaikoille. Keväällä se on jo kammennut tieltään sivuun TPS:n sekä HIFK:n, joka lähti lauluun tylyin otteluvoitoin 4–0.

Nyt SaiPa kiusaa runkosarjan ykköstä Lukkoa, jonka se voitti viimeksi maanantaina Raumalla.

– Olemme jutelleet ”Raipen” (Raimo Helminen, SaiPan päävalmentaja) kanssa melkein päivittäin tai viikoittain. Meillä on ollut vähän samankaltainen tilanne päällä. Odotusarvot eivät olleet korkealla ja molempien kausi lähti oikeaan suuntaan heti alkuhetkillä. Startti on kuitenkin tärkeä, koska se luo uskoa joukkueeseen. Kyllähän noissa tarinoissa on paljon samaa, Marjamäki myöntää.

Marjamäki muistaa hyvin sen, kun SaiPa pelasi edellisen kerran SM-liigan välierissä. Tämä tapahtui keväällä 2014, kun Marjamäen luotsaama Kärpät oli liian paha pala Idän ihmeelle.

Klotenin kauden päättymisen jälkeen Marjamäki on seurannut Euroopan huippusarjojen tapahtumia.

– Olen katsonut aika paljon Ruotsin ja Sveitsin liigan pudotuspelejä. Suomen liigaa taas vähän vähemmän. Kun palaan Suomeen, aion seurata oman kotikaupunkini joukkueen Ilveksen taivalta läheltä, Marjamäki kertoo.