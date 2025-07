Jesse Puljujärvi palaa Eurooppaan!

Suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi on tehnyt kahden vuoden mittaisen sopimuksen Sveitsin jääkiekkoliigan Geneve-Servetten kanssa, seura tiedottaa.

Kiekkokansan huulille vuoden 2016 alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa noussut Puljujärvi, 27, on tavoitellut NHL-tähteyttä sitkeästi. Hän on edustanut hänet varanneen Edmonton Oilersin lisäksi Carolina Hurricanesia, Pittsburgh Penguinsia ja viimeisimpänä Florida Panthersia, mutta vakituinen iso rooli on kiertänyt luisteluvoimaista laituria erityisesti viime vuodet.

Kaikkiaan Puljujärvi on pelannut NHL:ssä 387 runkosarjaottelua kahdeksan kauden aikana tehoilla 58+70=128. Kesällä 2023 Puljujärvelle tehtiin mittava lonkkaleikkaus.

SM-liigaa aina Kärpissä pelannut Puljujärvi ottaa nyt vastaan uuden haasteen huippujoukkueessa, Sveitsin liigan vuoden 2023 mestarissa.

– Olen kuullut organisaatiosta ja liigasta pelkästään hyvää, enkä malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken, Puljujärvi iloitsi seuran tiedotteessa.

Geneve-Servetten urheilujohtaja Marc Gautschi kertoo seuranneensa Puljujärven otteita jo pitkään.

– Hän voi olla fyysiikkansa ja nopeutensa ansiosta dominoiva pelaaja Sveitsin liigan isoissa kaukaloissa, Gautschi summasi.

Geneve-Servettessä on jo ennestään suomalaisväriä. Pelaajistossa ovat Vili Saarijärvi, Markus Granlund ja Sakari Manninen, valmennuksessa vastuukäskijä Yorick Treillen apuluotsit Ville Peltonen ja Pekka Kangasalusta.