Pirunpeli-uutuusrealityssä Niko Saarinen pettyy kilpakumppaneihinsa.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Kisaajia ovat näyttelijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näyttelijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä Kim Herold, näyttelijä Samuel Glassar, ex-kiekkoilija Niklas Hagman, juontaja Niko Saarinen, viihdetaitelija Hanad Hassan, podcast-juontaja Vivian Nick ja tiedetoimittaja Henry Tikkanen.

1:06 Ensimmäinen pelaaja saapuu taloon – ”Musa enteilee, että kohta löytyy ruumis”

Sarjan ensimmäisessä jaksossa 17. syyskuuta pelaajat saapuvat taloon ja joutuvat pian alkututustumisen jälkeen suoraan syvään päähän. Luvassa on ensimmäinen äänestys pelkän ensivaikutelman perusteella.

Yksi kisaajista pettyy heti kilpakumppaneidensa päätökseen. Niko Saarinen avaa tuntojaan äänestyksestä kameralle.

– Olin sata valmis juoksemaan makuuhuoneeseen juonittelemaan, tekemään liittoutumia, mutta jotenkin mentiin kuin lampaat.

– Sillä paikalla missä istut mennään tonne äänestyskoppiin ja kukaan ei puhu muka mitään, hän jatkaa.

Ohjelman panelistit, Sointu Borg, Lina Schiffer ja Toni Wirtanen kanssaelävät katsojien kanssa pelin käänteitä. He kiinnittivät jaksossa heti huomionsa Saariseen.

– Nikoa ärsytti selvästi, Borg kommentoi.

– Joo, siinä on ehkä yksi hänen heikko kohta, kun hänestä varsin hyvin näkee. Vai onko se juuri sitä hänen tapaansa pelata, että näyttää ärsyyntyneeltä ja oikeesti siellä raksuttaa koko ajan pelikello, Wirtanen komppaa.

Mitä muuta panelistit puhuvat? Katso ylhäällä olevalta videolta! Katso myös Nikon haastattelu ohjelmasta:

6:18 Tositelevisiokonkari Niko Saarinen huomasi yllättävän asian palattuaan Pirunpelistä

