Sointu Borg nähdään Myyrä-sarjan uutena juontajana.

MTV:n Myyrä-sarja palaa ensi keväänä ruutuun. Sarjassa tuttuun tapaan joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Heidän on ratkottava arvoituksia, luettava toistensa ajatuksia. Tehtävänä on selvittää, kuka on Myyrä.

Ohjelmaa luotsaa tulevalla kaudella Sointu Borg.

Kaikilla 11 kilpailijalla on sama tavoite: kerätä mahdollisimman suuri voittopotti. He suorittavat yhdessä rohkeita ja kekseliäitä tehtäviä niin maalla, merellä kuin ilmassa. Heidän joukossaan on kuitenkin Myyrä, joka sabotoi, hämmentää ja horjuttaa muiden luottamusta.