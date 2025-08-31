Noora Karma muistelee lyhyeksi jäänyttä TTK-taivaltaan – ajankohta oli mentalistille haastava: "Se oli hirveää härdelliä"

Noora Karma osallistui Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan vuonna 2013. Hän kertasi TTK-kokemustaan Huomenta Suomen haastattelussa.

Mentalistina ja tv-kasvona tunnettu Noora Karma kilpaili Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kahdeksannella, vuonna 2013 esitetyllä tuotantokaudella tähtiopettajanaan Janne Talasma.

Karma muisteli TTK-kokemustaan Huomenta Suomen haastattelussa. Hänen matkansa ohjelmassa jäi lyhyeksi, sillä hän oli kauden ensimmäinen putoaja.

Ajankohta TTK-osallistumiselle ei ollut Karmalle kaikkein otollisin.

– Lapseni olivat 1- ja 3-vuotiaita. Olin yksinhuoltajaäiti, ja samaan aikaa kuvattiin omaa Mentalisti-sarjaani televisioon. Sitten kävin Jannen kanssa aamuisin pari tuntia tanssimassa. Se oli hirveää härdelliä, hän muisteli.

Tuo elämänvaihe oli Karmalle melko sekava. Kaikkea tuntui olevan hieman liikaa tekeillä, ja se kuormitti häntä.

Noora Karma ja hänen tähtiopettajansa Janne Talasma.

Karma muistaa jännittäneensä kauden ensimmäistä suoraa lähetystä enemmän kuin mitään muuta koko elämänsä aikana.

– Valmistautuminen ei ollut omalla kohdallani ollut ehkä niin hyvää. Minulla oli hieman epävarma olo tansseissa, hän kertoi.

– Muistan keltaisen mekkoni, jossa oli sellaisia haituvia, jotka heiluivat, kun jalkani tärisivät, hän nauroi.

Tänä syksynä TTK:ssa tanssii Karman hyvä ystävä, julkkislääkäri Pippa Laukka tähtiopettajanaan Marko Keränen. Karma on innoissaan Laukan puolesta.

– Aion antaa hänelle kaikki telepaattiset mentaalivoimat ja olen henkisenä tukena. Olen superylpeä hänestä, Karma iloitsi.

Karman kanssa Huomenta Suomen vieraaksi saapunut Laukka kertoi jutelleensa ystävänsä kanssa tulevasta.

– Olen kysellyt, että miltä se tilanne tuntuu, ja yrittänyt asemoida itseni ensimmäiseen suoraan lähetykseen. Isoimmat vinkit ovat tulleet valmistautumisessa, kuten siinä, miten paljon se vie aikaa. Se on ollut tosi hyvä vinkki. Olen raivannut kalenteriani, Laukka kertoi.

Katso Karman ja Laukan haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!