Laura Voutilainen tekee vierailuroolin Salkkareissa! Laulaja hyppää kylmänviileän hahmon nahkoihin

Voutilainen kertoo MTV Uutisille hyppäävänsä uuteen haasteeseen seikkailumielellä. Laulajan roolihahmo on alamaailmaan kuuluva henkilö, joka huvitti Voutilaista.

– Piti oikein kysyä, että mikä tämä assosiaatio on, hän nauraa.

Laulaja kertoo saaneensa kysymykseensä miellyttävän vastauksen. Hän sanoo Salkkareiden tuotannon kertoneen, että he pohtivat rooliin siistejä tyyppejä, jolloin Voutilaisen nimi nousi esiin.

Hahmon vähäeleisyys mietitytti Voutilaista etukäteen. Hän on laulaessaan ja esiintyessään tottunut suuriin ja näyttäviin eleisiin, mutta nyt häneltä vaadintaankin täysin vastakohtaa

– Se, että on riittävän minimalistinen kameran edessä, on oikeastaan vaativampaa, hän pohtii.

– Hyvä hönkä. Se on varmaan edellytyskin, että tiimin täytyy toimia yhteen. Ja se on täällä kyllä huomattavissa, että on pitkään tehty hyvällä tiimillä.