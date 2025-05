Laura Voutilainen kertoo uransa kääntäneestä sykäyksestä – näin hän muistelee hullua viisukevättä

Artisti Laura Voutilainen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2002.

Suomen euroviisuedustaja vuosimallia 2002 on Laura Voutilainen, 49, joka vetäisi viisuissa tuolloin kappaleen Addicted to You.

Voutilainen muistaa tuon viisukevään hyvin hektisenä.

– Koko kevät oli pelkkää hässäkkää. Oli niin paljon kaikenlaisia haastatteluja, suunnittelua ja harjoittelua. Viisuviikolla tuntui, että joka toinen päivä oli koko päivän kestävä mediatilaisuus ja joka toinen päivä oli harjoitukset. Illalla oli vielä edustustilaisuuksia, kun kävimme toisten maiden iltabileissä näyttäytymässä, Voutilainen muisteli Huomenta Suomessa 11. toukokuuta.

Voutilainen sijoittui Tallinnassa pidetyissä Euroviisuissa sijalle 20. Artistilla oli tuohon aikaan suuri uudistumisen tarve, joten laulukilpailu tuli siinä mielessä sopivaan saumaan.

– Halusin liikahtaa voimakkaasti popmusiikin pariin. Olin aloittanut tanssilavoilta ja halusin enemmän showpuolelle ja popmusiikin äärelle. Tämä oli siihen hyvä sykäys, upea kokemus ja tärkeä paikka saada edustaa Suomea. Se on kunniatehtävä, Voutilainen kertoi.

Jutun alussa olevalla videolla Laura Voutilainen kertoo, miksei voi tehdä samaan aikaan artistin ja terapeutin työtään.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

