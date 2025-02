Näistä artisteista koostuu UMK:ssa esiintyvä fantasiabändi!

Uuden Musiikin Kilpailussa nähdään vain sitä varten koottu fantasiabändi suomalaisen musiikin tähtiartisteista.

Uuden Musiikin Kilpailu käydään 8. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella. Silloin ratkeaa, kuka edustaa Suomea toukokuussa Euroviisuissa.

Yle kertoo tiedotteessaan, että lavalle nousee UMK-kilpailijoiden lisäksi muun muassa fantasiabändi, johon kuuluvat Annika Eklund, Laura Voutilainen, Eini, Bess, Keira ja Linda Lampenius. He esittävät UMK-version kappaleesta Shanghain valot.

Eklund esitti vuonna 2006 Suomen euroviisukarsinnassa Kerkko Koskisen säveltämän Shanghain valot -kappaleen, joka sijoittui kolmanneksi.

Voutilainen edusti Suomea Euroviisuissa Tallinnassa vuonna 2002 Maki Kolehmaisen säveltämällä kappaleella Addicted to You.

Vuonna 1996 Eini osallistui Suomen euroviisukarsintoihin kappaleella Aina sun luonas sekä oli mukana vuonna 2016 UMK:ssa biisillään Draamaa.

BESSin Ram Pam Pam nousi vuoden 2022 UMK:sta vuoden suurimmaksi kotimaiseksi hitiksi.

Keira oli mukana UMK:ssa vuonna 2023 radiohitillään No Business on the Dancefloor.

Lampeniuksella ei ole UMK-historiaa, mutta Ylen tiedotteen mukaan Lampenius "on niin UMK:ta", että kuuluu fantasiabändiin.

Euroviisut ovat Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta.