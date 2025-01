Neea River esittää UMK-kilpailussa ensimmäistä kertaa oman kappaleensa julkisesti: "Vahvuuteni on lauluääneni"

Uuden Musiikin Kilpailuun osallistuu tänäkin vuonna laaja kattaus kotimaisia eturivin artisteja.

Uuden Musiikin Kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikko-iltana 8.tammikuuta Ylen suorassa lähetyksessä.

Jokainen UMK-kilpailija vierailee oman kilpailukappaleensa julkaisuaamuna Huomenta Suomessa. Ensimmäisenä studioon saapui torstaina 9. tammikuuta kappaleensa Nightmares julkaissut Neea River.

– Kahden tunnin yöunilla biisijulkaisun jälkeen. Kolmesta viiteen ehdin nukkua, artisti naurahtaa.

Ura alkoi musiikinkirjoittajana

Vaikka musiikki on aina ollut lähellä sydäntä, on Riverin sooloartistiura verrattain tuore. Ennen sitä hän on toiminut musiikintekijänä muiden artistien taustajoukoissa.

– Aloitin urani biisintekijänä. Olen tehnyt musiikkia suomalaisille artisteille, kuten Bessille, Pikku G:lle ja Laura Voutilaiselle. Lisäksi olen tehnyt paljon K-poppia, eli korealaista poppia.

– Olen elättänyt itseni jo neljä vuotta tekemällä musiikkia muille artisteille.

Nyt River haluaa kuitenkin keskittyä täysin omaan soolouraansa. Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut artisti Neea River. Artistin taiteilijanimi muuntuu suoraan hänen omasta nimestään.

– Neea on oikea nimeni, sukunimeni on Jokinen. Artistinimi tulee sieltä.

Yhteydenottoja Ruotsista saakka

Vuonna 2022 River julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän tulkitsi Celine Dionin kappaletta All by myself. Video poiki yhteydenoton ruotsalaiselta tuottajalta.

– Hän lähetti minulle esimerkiksi David Guettan tuottamia kappaleita, joihin sain säveltää melodian. Joku päivä voin olla jonkun supertähden kappaleessa laulamassa.

– Biisin tekeminen on sellaista, että nyt vaan odotetaan sormet ristissä, mitä tapahtuu.

Haave Euroviisuista on lähempänä kuin koskaan

– Olen ollut euroviisufani pikkutytöstä asti. Kun aloitin tekemään musiikkia tajusin, että tuonnehan voi oikeasti päästä, River luonnehtii.

– Haluan ehdottomasti päästä edustamaan Suomea.

UMK-matka on ollut jo nyt opettavainen kokemus. Kilpailun finaali on ensimmäinen kerta, kun River esittää oman kappaleensa julkisesti.

– Vahvuuteni UMK:ssa on lauluääneni. Olen laulanut 2-vuotiaasta asti. Musiikkilukiossa aloin esiintyä bändien kanssa ja miettiä, että ehkä tästä voisi tulla ammattini joku päivä.

– Olen UMK:n myötä oppinut itsestäni hirveästi artistina. Itsestään löytää paljon uusia puoli, kun pääsee toteuttamaan visuaalisuutta ja liikettä musiikkivideoilla. Tuntuu, että brändini vahvistuu – bängeri-poppia englannin kielellä!

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisuaamuna.