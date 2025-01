Laura Malmivaara Queen of Fucking Everything -hittisarjasta: "Siinä on hyvien ihmisten pahuus ja pahojen ihmisten hyvyys"

Laura malmivaara tähdittää yhtä alkuvuoden isoimmista tv-ilmiöistä.

Queen Of Fucking Everything -draamasarja on ollut yksi alkuvuoden tv-tapauksista. Pääosaa Ylen hittisarjassa näyttelee Laura Malmivaara, joka vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa. Malmivaara kertoo olleensa yllättynyt sarjan saamasta huomiosta.

– Luotin tosi paljon tähän sarjaan ja olin ihan varma, että ihmiset voi tykätä tästä, mutta en olisi ikinä uskonut, että tästä tulee tällainen ilmiö.

Malmivaara kertoo olevansa todella innoissaan roolihahmostaan Lindasta, joka on monisyinen ja ristiriitainen hahmo. Malmivaara uskoo löytäneensä hahmostaan samaistumispintaa itseensä.

– Sain hirveän hyvin kiinni Lindan tietynlaisista kierroksista. Menen usein itsekin kiepeille ja siitä sain kiinni.

– Linda on nopea ja hän on selviytyjä ja kun hän tarttuu johonkin niin hän todella tekee asioille jotain. Hän on toimelias, energinen ja kaiken sen pystyn myös itsestäni kaivamaan. Painan tukka putkella niin kuin Lindakin, Malmivaara lisää

Malmivaara kertoo kuulleensa monia hienoja analyysejä sarjasta ja tunnustaa oivaltaneensa käsikirjoituksen eri puolia vasta myöhemmin.

– Yksi kommentti oli mielestäni hyvin avaava. Siinä tuotiin esille se, että siinä on hyvien ihmisten pahuus ja pahojen ihmisten hyvyys, Malmivaara pohtii.

– Sain itse siitä kiinni, että Linda jollain tavalla havahtuu oman elämänsä valheellisuuteen. Menestyvät ja täydelliset ihmiset paljastuvatkin yhtäkkiä sellaisiksi, joihin ei saa kontaktia ja jotka eivät ole todellisia.

Näyttelijä kertoo, että usein hänen näyttelemänsä roolit jäävät jollain lailla fyysisesti kehoon. Niin myös Lindan kohdalla. Malmivaara kertoo melkein hengästyvänsä, kun kuulee sarjan tunnusmusiikin.

– Siinä oli todella hyvä imu ja draivi ja siitä saan kiinni. Sellainen Lindan pulssi, että kun tuo tunnari lähtee soimaan, niin tuntuu, että hengitys kiihtyy. Jokaisella roolilla on oma pulssinsa ja Lindan pulssi on aika kova.

Saadaanko hittisarjalle jatkoa ja mikä on Malmivaaran seuraava rooli? Katso koko haastattelu alla olevalta videolta!

