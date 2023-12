Samuel Kujala muistelee Nörtti: Dragonslayer666 -sarjan jopa aggressiivisen fanaattisia katsojia: "Se viedään todella äärimmilleen"

Näyttelijä Samuel Kujala, 28, tekee 26. joulukuuta ensi-iltansa saavassa Huijarit-elokuvassa asianajaja Nikon roolin. Asianajajuus ei tosin ole juonessa kovinkaan keskeinen asia. Kujala kuitenkin konsultoi lähipiiristään alan ihmisiä.

– On tärkeää, että kieli on tarpeeksi jäykkää. Myös tietty oleminen liittyy siihen. Miten kantaa itseään ja huolehtii päämiehestä? Otin asianajajuudessa laista kiinni ja ulotin sitä henkilöhahmoon muutenkin. Hahmoni tykkää tehdä asiat, kuten ne kuuluu tehdä, ja on hyvin sääntöorientoitunut, kiltti ja kunnollinen tyyppi, Kujala kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

– Yllätyin, kuinka viehättävää oli olla siisti puku päällä ja todella sliipatuilla hiuksilla sekä puhua koukeroisia lauseita. Nautin siitä ja löysin siitä tiettyä turvaa, että asiat ovat tietynlaisia. Lähtökohtaisesti jäykähkö meininki on kuitenkin vähän vierasta itselle, Kujala jatkoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Elokuvassa nähdään rooleissa myös Tuulia Eloranta (Siru), Tommi Korpela (Jukkis) ja elokuvadebyyttinsä tekevä muusikko Costello Hautamäki, joka tunnetaan myös Popedan riveistä.

Kujalan mukaan elokuvan tekemisessä oli haaste saada rakennettua tietynlainen jännite, joka tuntuu ja kuumottaa, mutta on kuitenkin ilmaisultaan leikkisää, eikä kuolemanvakavaa.

Erityiseksi haasteeksi muodostui myös sähköpotkulaudalla ajaminen.

– Yritimme lähteä liikkeelle kaksin sähköpotkulaudalla Tuulian kanssa. Sitä ihmiset tekevät kaupungilla, mitä olen aina ihmetellyt. Ja nyt ihmettelen entistä enemmän. Ja Tuulialla oli vielä korkokengät. Onneksi se oli vain yksi kohtaus, koska aikataulut olisivat kyllä muuten pettäneet jossain kohtaa, Kujala kertoi nauraen.

Nörtti: Dragonslayer666 oli huima kokemus

Kujala näytteli pääosaa Ylen Nörtti: Dragonslayer666 -sarjassa vuosina 2017–2019. Ihmiset muistavat hänet edelleen tuosta roolista, vaikka kaikki eivät häntä tunnistakaan kovin nopeasti.

– Aina välillä tulee kaupungilla avautumisia siitä, miten tärkeä juttu se on ollut siinä kohtaa nuoruutta katsojille. Miten rajusti yleisö voi ottaa omakseen roolihahmon? Siinä on jotakin todella liikuttavaa. Sitä kautta tulee itsekin melkein vedetyksi siihen wortexiin mukaan. Huima kokemus kaikkinensa. Se on huima voima, mitä siinä voi olla, että fiktio opettaa meitä sitoutumaan johonkin maailmaan, sääntöihin ja hahmoon, ja sitten se kuitenkin loppuu ja siitä täytyy päästää irti. Mutta jotakin siitä jää kuitenkin itselle, Kujala pohti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kujalan mielestä sarjan fanit olivat todella intohimoisia.

– Sitten siihen liittyy nettikulttuuri, että millaista kieltä käytetään. Netissä kirjoitetaan aikamoisia juttuja: jos joku pitää sarjasta ja haluaa tehtävän sitä lisää, niin hän saattaa ilmaista sen niin, että se viedään todella äärimmilleen ja kuulostaa jopa uhkaukselta. Se voi tulla ihan hyvästä paikasta, koska on niin fiiliksissä, mutta tyyli voi olla aika aggressiivinen. Se on kiinnostava ilmiö, Kujala kertoi sarjan faneista.

Unelmaroolikseen Kujala paljastaa ainakin musiikkialalla olevan, edelleen elossa olevan henkilön näyttelemisen. Nimeä hän ei halua kertoa.

– On yksi toinenkin, tämä nyt on kauhea klisee, mutta Hamlet. Siinä on niin siistejä monologeja ja tekstiä. Siinä pääsisi tasapainoilemaan jonkinlaisen synkkyyden äärelle, niin se kiinnostaa. Minulla on rooleja myös työpöydällä, joiden parissa yritän rakentaa itselleni mahdollisuuksia, Kujala kertoi.