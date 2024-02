Pahamaineinen JP poistuu Salkkareista – näyttelijä Miska Haakana: "Aika pitkälti syy on se, etten halua..."

JP:n melko lyhyeen Salkkarit-historiaan on mahtunut paljon: Hahmo muun muassa pyöritti rikollisjengiä, mursi pihdeillä Henrikin sormen, ajoi autolla Cindyn yli ja ampui Joonatania. JP:tä esittävä Miska Haakana valottaa MTV Uutisille, miksi hän ja JP-hahmo poistuvat nyt Salkkareista.

– Aika pitkälti syy on se, etten halua kuluttaa hahmoa loppuun, hän sanoo.

Haakana ajattelee, että mikäli JP on jatkuvalla syötöllä ruudussa tekemässä jotakin, saattavat katsojat kyllästyä hahmoon. Niin hän ei missään nimessä halua käyvän.

– Tykkään niin paljon tehdä tuota hahmoa, niin haluan jättää leikin kesken tässä vaiheessa. Ei anneta ihmisille liikaa, ja itsellekin jää fiilis, että ehkä olisi voinut olla vielä vähän aikaa. Silloin tietää, että lähtee oikeassa kohdassa pois, hän sanoo.

Haakana ei voisi olla tyytyväisempi siihen, miten JP poistuu sarjasta ja mikä oli tämän viimeinen kohtaus. Hän kertoo, että hahmo tulee tekemään kovia päätöksiä.

– Loppu on hyvin raju, ja kun kuvasimme sitä, niin olimme, että huhhuh, mitä me oikein teemme? Tämä oli hauskaa, mutta rajua. Kun en ollut enää kohtauksessa niin katsoin monitoreista ja olin, että tämä on ihan kauheaa, miksi hän tekee näin, mutta samaan aikaan tämä on mahtavaa! hän kertoo.

Haakana myöntää olleensa aluksi hieman kauhuissaan silloin, kun hän sai JP:n roolin. Hän ei ollut aiemmin esittänyt vastaavanlaista roolia, eikä hänen oma persoonansa ole lähelläkään JP:tä. Hahmo löytyi kuitenkin lopulta nopeasti.

– Monet täällä ovat sanoneet, että löysin todella nopeasti omat maneerini hahmoon, ja että pienistä liikkeistä tunnistaa, mikä hahmo on kyseessä. Olen tykännyt tosi paljon tehdä tätä. Tykkään, että hahmo on aina vienyt tarinaa eteenpäin. Kun pääsen hahmoon, niin kaikki muu maailma unohtuu. Kun kamerat menevät kiinni, niin olen oma itseni. Tykkään siitä tunteesta, kun kamera käy, ja kaikki muu unohtuu.

JP:n esittäminen on kuitenkin ollut myös rankkaa, sillä Haakana on heittäytynyt rooliin 110 prosenttisesti. Hän paljastaa, että on meinannut useamman kerran pyörtyä heittäydyttyään rooliin sata lasissa.

– On ollut rankkaa, mutta tosi hauskaa, hän summaa.

Haakana on pitänyt työskentelystä Salatut elämät -sarjassa. Näyttelemisen lisäksi hän tekee töitä myös sisällöntuottajana, ja siinä työssä hänellä ei ole rinnallaan suurta työyhteisöä, vaan hommia paiskitaan pienemmällä porukalla tai yksin. Salatut elämät onkin tuonut Haakanan elämään myös merkityksellisen työyhteisön.

– On ollut tosi siistiä tutustua näihin ihmisiin ja päästä työskentelemään heidän kanssaan. Äsken kun purkitimme viimeisen kohtauksen, niin he olivat ostaneet minulle lahjan! Meinasin alkaa itkemään! Tämä kertoo siitä, että on ollut kivaa tehdä, hän sanoo.

Yllä olevalla videolla Haakana kertoo huvittavista kohtaamisista Salkkarit-fanien kanssa!

