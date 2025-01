Miten käy Ylen Queen of Fucking Everything -hittisarjan jatkolle?

Näyttelijä Kristo Salminen ja tuottaja Minna Haapkylä vierailivat Huomenta Suomessa uutuussarjan tiimoilta.

Ylen Queen of Fucking Everything -sarja on noussut hitiksi. Ohjelmassa rikollispomo Börjeä näyttelevä Kristo Salminen ja sarjan tuottaja ja näyttelijä Minna Haapkylä kertovat Huomenta Suomessa sarjan jatkosta.

– Me sitä toivotaan, mutta ei sitä ole vielä tilattu. Sitä odotellessa, Haapkylä kertoo.

Sarjan jatkoon vaikuttaa rahoitus. Haapkylä kertoo, että ensimmäinen tuotantokausi on myyty jo useaan maahan ja neuvottelut lisämyynneistä ovat käynnissä.

Sarjaa on kehitetty vuosien ajan.

– Tiesin, että Tiina Lymi kehittelee tällaista sarjaa jo monta vuotta sitten. Siinä vaiheessa, kun sain tämän käsiini, oli hirveästi erilaisia papereita ja ideoita.

Haapkylä ja Lymi lähtivät yhdessä viemään sarjaa eteenpäin. Rikollispomo Börjen rooli kirjoitettiin suoraan Salmiselle.

– On se unelmarooli, tajusi jo nimestä, että siinä on kaikki puolet. Siinä on klassinen kunnon pahis, joka on kuitenkin romanttinen hahmo, Salminen kuvailee.