Laulaja Bessillä oli nuorena itsetuhoisia ajatuksia: "Aamujen ensimmäinen ajatus oli kuolema"

Bess on iloinen, että nykyisin ihmiset puhuvat avoimemmin mielenterveydestään. Hänen mielestään on tärkeää tutustua itseensä, oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja osata sanoittaa ne. Laulaja kokee oppineensa katsomaan elämää eri kanteilta käytyään syvissä vesissä ja kannustaa kaikkia rohkeasti hakeutumaan terapiaan.

– Sain apua ja annoin pikkuhiljaa myös itselleni luvan ottaa sitä apua vastaan, kyllä on vielä valoa. Sieltä synkkyydestä on mahdollista päästä ylös, mutta sen läpi on vain mentävä. Mitä enemmän elämässä vastustaa jotain, sen vaikeampaa siitä tulee. Puhukaa ja jakakaa asioita avoimesti. Elämä on liian lyhyt hukattavaksi. Kukaan ei ole toiselle taakka, vaan me olemme täällä yhdessä, Bess muistuttaa.