UMK-finalistit Tommi Läntinen ja BESS yllättivät Putous-tähdet suorassa lähetyksessä: "Olemme molemmat syntyneet tällaista tehtävää varten"

Artistit ja Putous-näyttelijät kävivät laulaen väittelyä siitä, kumpi on parempi, kissat vai koirat.

Läntinen on vieraillut Putouksessa aikaisemminkin, mutta BESSille illan suora lähetys on ensimmäinen kerta kyseisessä viihdeohjelmassa.

– Tommi on ennenkin ollut tällaisessa, niin on hyvä, että on kokenut konkari mukana, BESS kertoi.