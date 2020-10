Miksi kansallispuistojen alueella saa metsästää? Pohjoisessa ja etelässä on eri säännöt

Metsähallituksen luontopalveluiden aluejohtajan Jyrki Tolosen mukaan kysymys on poliittinen, eikä hän siksi halua sitä Metsähallituksen edustajan roolissa puntaroida. Säädöksiä on pohdittu suojelualueita perustettaessa, eivätkä prosessit ole aina olleet yksinkertaisia. Metsähallitus ei säädöksistä päätä, vaan sen tehtävä on toteuttaa niitä.

– On luontaista, että metsästys on voitu sallia alueilla, joissa valtion alueiden osuus on suuri. Esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuisto on 2 500 neliökilometriä. Jos niin valtava alue poistettaisiin, sillä olisi iso merkitys siihen perinteiseen luonnonkäyttöön, mitä pohjoisessa on ollut jo pitkät ajat.