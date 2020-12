Lauha talvi tuhoaa tiet: Ilmastonmuutos nostanut kunnossapitokuluja

Alkanut talvi on jo alkutalvesta tehnyt isoja vaurioita tieverkon päällysteisiin muun muassa Lapissa. Sää on ollut lauhaa ja sateista, mistä on Lapin ely-keskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinamman mukaan aiheutunut isoja vaurioita päällysteisiin. Niiden korjaaminen talviolosuhteissa on vaikeaa.