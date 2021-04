Kelirikkokevät on alkanut ja lisää kuoppaisia teitä on luvassa – nämä ovat pahimmat alueet

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen Väyläviraston kunnossapito-osaston johtajan Magnus Nygårdin mukaan tilanne on akuutein Pohjanmaalla.

– Kevät on edennyt hyvin nopeasti. Lisäksi on tullut runsaasti vesisateita viime ja tällä viikolla, Nygård jatkaa.

– Alueella on noin kolmannes Suomen sorateistä. Luonnollisesti sinne myös mahtuu kelirikkoja. Rajoituksia tulee jopa päällystetyille teille, Nygård kertoo.

Vaikea kelirikkokevät luvassa

– Syysmuokkaus on hyvin tärkeää. Jos soratie saadaan harjanteeseen, niin vesi ei jää makaamaan. Kun kelirikko on päällä, niin aika vähän on tehtävissä. Kevyesti voidaan ajaa mursketta, mutta muuten joudutaan odottamaan kuivumista, Nygård toteaa.