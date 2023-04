Hitaasti edennyt kevät estänyt tiestön vaurioita – routa ehtii vielä näyttää voimansa

Toistaiseksi kuitenkin näyttää hyvältä. Jarkko Pirisen mukaan tämän hetken ennuste on, että kelirikkojaksosta muodostuu melko normaali ja keskimääräinen.

– Maan sulamisaika on venynyt yllättävän pitkälle. Vasta nyt sulaminen alkaa edetä etelästä ylemmäs Suomeen.

Routaa on Pirisen mukaan tiestössä etelässäkin vielä monin paikoin. Jäätymisen ja sulamisen vuorottelu talvella on saanut aikaan maaperään jäälinssejä, joiden sulaminen on haaste erityisesti päällystetylle maantielle. Ne voivat aiheuttaa teihin reikiä, kuoppia ja isompiakin painaumia.