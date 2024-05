Latvian pääministeriltä varoitus Venäjästä – "Täytyy olla tarkkana, ettemme ylireagoi"

Latvian pääministeri Evika Silina sanoo olevan selvää, että Venäjä etsii tällä hetkellä uusia hybridivaikuttamisen tapoja Euroopassa. Silinan mukaan eurooppalaisten maiden on oltava ilmiön edessä sitkeitä ja reagoitava tosiasioiden pohjalta. Hän viittasi muun muassa Venäjän mahdollisiin aikeisiin muuttaa merirajoja Itämerellä. – Mielestäni se, että rajojen muuttamista koskeva informaatio ensin ilmestyi ja sitten katosi Venäjän hallinnon sivuilta osoittaa, että Venäjä halusi horjuttaa Itämeren alueen sekä Euroopan maiden vakautta, Silina sanoi. Silina kommentoi asiaa Latvian pääkaupungissa Riiassa pidetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa. Orpo on tänään vierailulla Latviassa. – Pidin paljon Orpon viestistä, jonka hän antoi medialle meriraja-asiasta: Suomessa pysytään rauhallisina, ja maan toimet perustuvat faktoihin, Silina kertoi. – Venäjältä tulevassa hybridipainostuksessa on tärkeää, että Euroopan mailla on tilanteesta yhtenäistä informaatiota ja kaikki reagoivat siihen samalla tavalla. Täytyy olla tarkkana, ettemme ylireagoi.

"Voi olla, että Venäjä testaa meitä"

Itämeren raja-asian lisäksi Venäjä on aktivoitunut Viron ja Venäjän rajalla virtaavalla Narvajoella.



Viron rajavartioston mukaan Venäjän rajavartiosto poisti rajajoesta väyläpoijuja toissa yönä. Viron vesillä olleet poijut olivat tarkoitettu estämään alusten joutuminen vahingossa Venäjän vesille. Asia nousi otsikoihin torstaina.



Orpo sanoi Riian lehdistötilaisuudessa tänään, että sekä Itämeren että Narvajoen tapauksilla on ajallinen yhteys.



– Voi olla, että Venäjä testaa meitä. Emme tiedä, mutta joka tapauksessa meidän on oltava hyvin valmistautuneita kaikkeen, Orpo sanoi.



– Seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin tarkkaan.



Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo Suomen tarkkailevan Narvajoen tilannetta tiiviisti. Valtonen kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä tänään.



Valtosen mukaan väyläpoijujen poistaminen on Venäjältä jälleen yksi epäystävällinen teko, jonka tarkoituksena on aiheuttaa hämmennystä. Valtonen kertoo Suomen ilmaisevan solidaarisuutensa Virolle tapahtuneen johdosta.