Brasiliassa todettu yli kolme miljoonaa koronatartuntaa ja 10 000 koronakuolemaa – presidentti Bolsonaro: "meillä on puhdas omatunto"

Brasiliassa on kirjattu nyt jo yli 100 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Samalla maassa ylitettiin myös toinen synkeä rajapyykki, kun koronatartuntojen määrä ylitti kolmen miljoonan tapauksen rajan.

Noin 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on määrällisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Brasiliaa enemmän tartuntoja ja kuolemia on vain Yhdysvalloissa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Yhdysvaltain tartuntatapauksien määrä lähentelee viiden miljoonan rajaa. Koronakuolemia maassa on kirjattu yli 162 000.

Senaatin puhemies Davi Alcolumbre ilmoitti uutistoimisto AFP:n mukaan maan kongressissa neljän päivän suruajasta, jolla on määrä osoittaa kunnioitusta niiden 100 000:n ihmisen muistolle, jotka ovat kuolleet koronaepidemian seurauksena.

"100 000 perhettä jäänyt ilman lohdullista sanaa"

Maan presidentin Jair Bolsonaron hallinnon entinen terveysministeri on syyttänyt brittilehti Guardianin mukaan Bolsonaroa siitä, ettei hän ole onnistunut tarjoamaan lohtua koronan vuoksi henkensä menettäneiden perheille.

Sittemmin Bolsonaro on Guardianin mukaan nimennyt tehtävään tilapäisesti armeijan kenraalin

.– Et voi lähteä sotaan lääkärien kanssa. Et voi tarjota terveydenhuoltoa sotilaiden kanssa, Mandetta julisti O Globolle Guardianin mukaan ja vaati, että terveysministeriöön pitää jälleen saada terveydenhuollon asiantuntijoita. Mandetta itse on paitsi ammattipoliitikko myös lääkäri.