Kymmenet tuhannet brasilialaiset vaativat kaduilla Bolsonarolle virkasyytettä

Järjestäjien mukaan mielenilmaus oli osa päivää, jonka aikana on ollut määrä yllyttää brasilialaiset "puolustamaan demokratiaa ja brasilialaisten henkiä" sekä hankkiutumaan eroon Bolsonarosta.

Koronavirus on kurittanut Brasiliaa erittäin kovasti ja mielenosoittajat ovat suivaantuneet paitsi hallinnon riittämättömistä koronatoimista myös Bolsonaroon kohdistuneista korruptioepäilyistä.

Bolsonaron toimia tutkitaan, koska hänen uskotaan katsoneen sormien välistä, kun valtion rahoja on yritetty kavaltaa koronarokoteostojen myötä.

Brasiliassa on kirjattu liki 550 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Enemmän kuolemia on vain Yhdysvalloissa, jossa on lähes 120 miljoonaa asukasta enemmän kuin Brasiliassa.