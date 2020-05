Brasilian presidentti osallistui jälleen mielenosoitukseen – vaatii koronarajoitusten purkamista: "Maksamme tästä kovan hinnan tulevaisuudessa"

Bolsonaro syytti osavaltioiden kuvernöörejä talouden tuhoamisesta. Monissa osavaltioissa on voimassa tiukkoja rajoitustoimia, vaikka Bolsonaro on vastustanut niitä. Esimerkiksi Rio de Janeirossa ihmisten täytyy pysyä kodeissaan 11. toukokuuta asti.

Brasiliassa todettu yli 100 000 tartuntaa

Yli 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu reilut 100 000 koronavirustartuntaa ja yli 7 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on 32, kun niitä Suomessa on 40.