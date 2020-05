Brasiliassa koronaan kuollut yli 15 000 – terveysministeri erosi perjantaina

Brasiliassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 233 000 tartuntaa, mikä on viidenneksi suurin määrä maailmassa. Kuolemia on yhteensä yli 15 600, ja niiden määrässä Brasilia on kuudentena, edellään vain Yhdysvallat sekä Euroopan nelikko Britannia, Italia, Ranska ja Espanja.