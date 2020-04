Suomen kokoinen maa Väli-Amerikassa ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin varotoimiin koronaviruksen takia: Mysteeriä syventää maan presidentin täydellinen katoaminen

Nicaraguan presidentti Daniel Ortega, 74, on nähty julkisuudessa viimeksi helmikuun 27. päivänä maan puolustusvoimien paraatissa. Sen jälkeen hänestä raportoitiin pieni vilaus viime kuussa, kun hän osallistui videokonferenssiin muiden Väli-Amerikan maiden johtajien kanssa.

Yli kuukauden jälkeen kansalaiset ovat alkaneet miettiä, onko presidentti sairastunut, kuollut tai vain välttelemässä ihmiskontakteja. Hallinto on tyytynyt toteamaan Ortegan olevan yhä maan johdossa.

Vain 9 raportoitua tartuntaa

Järjestöjen mukaan puutteita on ainakin testaamisessa, hoidossa, tiedottamisessa ja tartuntoja ehkäisevissä toimenpiteissä.

Presidentin ollessa kadoksissa ohjakset on ottanut varapresidentti Rosario Murillo, joka on myös Ortegan vaimo.

Hän on antanut päivittäin haastatteluja medialle ja kertonut, että ihmisiä on tiedotettu ovelta ovelle, sekä hygieniamääräyksiä muun muassa lentokentillä on lisätty.