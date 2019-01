Jennyn kymmenkuista lasta purtiin useasti päiväkodissa, kun hoitaja käänsi selkänsä: "En odottaisi, että kun lapsi haetaan hoidosta, niin se on raadeltu"

– En aluksi tajunnut miten pahasti lasta purtu mutta sitten hoitaja alkoi luetella, että jälkiä ja mustelmia on kasvoissa, selässä ja takapuolessa. Sitten iski sellainen shokkitila päälle, että mitä siellä on oikein tapahtunut.

"En odottaisi, että kun lapsi haetaan hoidosta, niin se on raadeltu"

– Onko hoitaja ollut välinpitämätön vai ollenkaan läsnä? Kyllä lapset saattaa joskus moksia toisiaan mutta ei odottaisi, että kun lapsi haetaan hoidosta, niin se on raadeltu kokonaisvaltaisesti.

– Mun lapsi on temperamenttinen ja sillä on tosi kova ääni. Oon ihan varma, että hän on reagoinut siinä tilanteessa huutamalla ja itkemällä.