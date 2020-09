MTV Uutiset esittelee: Uudesta lastensairaalasta löytyy nämä viisi todellisen huipputason sairaalalaitetta – "Mikään maa ei ole tässä parempi"

Vuonna 2018 Helsingissä toimintansa aloittaneessa Uudessa lastensairaalassa on paljon erikoislaitteistoa, joilla on tarkoitus turvata lasten terveys kaikenlaisissa sairastapauksissa.

– Meillä on sellaisia laitteita, joita käytetään ongelman selvittämiseen, diagnostiikkaan, ilman mitään kiirettä. Mutta sitten on myös laitteita, joita käytetään esimerkiksi leikkaussalissa tai teho-osastoilla erityisemopien tai harvinaisempin tautien hoidossa, Petäjä kertoo.

Lahjoitustoimintalla tärkeä rooli laitteiston hankkimisessa

– Terveydenhuoltlon käytettävissä olevat rahat tulevat niukkenemaan ihan oleellisesti. Meillä on erittäin hyvin asiat tällä hetkellä. Hartain toiveeni on, että me osattaisiin arvostaa sitä, miten hienosti meidän asiat on.