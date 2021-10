Lasten kuritusväkivalta ei ole enää piiskaamista ja luunappeja vaan paljon arkisempia asioita – "Vanhempien henkinen kuorma on ollut iso"

Asiantuntijat myöntävät, että pandemian aikana vanhemmilla on vaikeaa saada yhteiskunnalta tukea ongelmatilanteisiin. Lisäksi perheet olivat paljon yhdessä kotona.

– Tilanteita, joissa täytyy olla kasvatuksellisesti myötätuntoinen lasta kohtaan, oli enemmän. Tilanteita, joissa pinna voi palaa, vaikka haluaisi olla vanhempana. Henkinen kuorma on ollut iso, Ensi- ja turvakotien liiton Muukkonen jatkaa.

Vanhempien lapsiinsa kohdistamassa väkivallassa ei nykyään ole kyse piiskaamisesta tai luunapeista, jotka moni mieltää ainoaksi kuritusväkivallan muodoksi. Mukana on retuuttamista, lapsen kovakouraista kohtelua, mutta myös henkistä väkivaltaa.

– Sitä on huomiotta jättäminen ja tunnekylmyys. Jos sellainen jatkuu pitkän aikaa, se on yhtä lailla vahingollista lapsille, Muukkonen jatkaa.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Yhä useampi ei tiedä, ettei lastaan saa kurittaa

Lastensuojelun keskusliitto on seurannut vanhempien kasvatusasenteita vuosikymmenten ajan. Kyselyssä vastauksiin tuli selvä käänne huonompaan suuntaan.

90 prosenttia tietää yhä, että lapsen ruumiillinen kuritus on laissa kiellettyä, mutta yhä useampi ei tiedä. Kun vuonna 2017 vastaajista 3 prosenttia ei osannut sanoa, salliiko laki ruumiillisen kurittamisen, nyt lukema oli 8 prosenttia.

– Alle 35-vuotiaista 17 prosenttia ei osannut vastata, onko tämä lailla kiellettyä. Kouluterveyskyselyissä näkyy, että väkivalta lapsia kohtaan on kasvussa eri muodoissa. Tulos kertoo, että nyt on avoimemman keskustelun paikka lapsiin kohdistuvasta väkivallasta kouluissa ja kotona. Mikä on sallittua ja mikä ei, Paasivirta kysyy.