Kuritusväkivalta ei ole kadonnut Suomesta: Kovakourainen kiinni tarttuminen, retuuttaminen ja väkivallalla uhkailu ovat lisääntyneet

Vantaan turvakodissa asiakkaat eivät juuri puhu kuritusväkivallasta, mutta syy voi olla se, etteivät he tiedä, mitä sillä tarkoitetaan.

Retuuttaminen on yleistynyt

14 prosenttia vastaajista piti kuritusväkivaltaa hyväksyttävänä kasvatuskeinona ja 44 prosenttia oli itse käyttänyt jotain kuritusväkivallan muotoa. Erityisesti kovakourainen kiinni tarttuminen tai retuuttaminen näyttää yleistyneen. Myös väkivallalla uhkailu on lisääntynyt.

– Kyllä ihmiset tietävät, että kuritusväkivalta on kiellettyä, mutta ehkä enemmän tämä liittyy siihen, että kuritusväkivaltaa ei tunnisteta. Ei tiedetä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä ja mikä on kuritusväkivaltaa, pohtii Myllys.