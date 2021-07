Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan voi jatkossa selvittää lyhyissäkin työsuhteissa – päiväkotiketjut tyytyväisiä uudistukseen

Talentia ry:n puheenjohtaja Jenni Karsion mukaan lainsäädännöllä varmistetaan, että mahdollisuus rikostaustan selvittämiseen on kaikissa ammateissa, joiden harjoittamiseen liittyy säännöllistä yhteydenpitoa lapsiin.

Isot päiväkotiketjut pitävät lakimuutosta hyvänä

Pilke-päiväkotiketjun toimitusjohtaja Minna Martikaisen mielestä on hyvä, että rikostaustaotteen kysyminen on lakisääteistä. Päiväkotiketjun rekrytoinnissa otetaan jo haastattelutilanteessa esille, että rikostaustaote täytyy esittää ennen työsuhteen alkua.

Pilke-päiväkoteja on useissa eri kunnissa ympäri Suomen. Martikainen kertoo, että osa kunnistakin vaatii nähdä lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotteet. Osalle riittää tieto, että kunnossa oleva ote on näytetty Pilkkeen rekrytoijille.

Lakimuutoksen tullessa voimaan Pilkkeessä aiotaan tarkastaa myös lyhyempien työsuhteiden rikostaustaotteet, ja käytäntö tulee automaattisesti varhaiskasvatuksen puolelle myös sijaistarpeisiin. Käytäntö on heillä jo ollutkin perusopetuksen iltapäiväkerhotoiminnassa.

– Ennen kuin tehdään edes päivän mittaista työsuhdetta, niin rikosrekisteri tarkastetaan. Kyse on lasten turvallisuudesta, Martikainen sanoo.

Rikostaustan selvittäminen parantaa palvelun laatua

Rikostaustan selvittäminen on osa palvelun laatua, jolla huolehditaan myös lasten turvallisuudesta, Talentian Jenni Karsio kertoo.

Hän näkee, että rikostaustan selvittäminen on tärkeä osa prosessia, kun työntekijä otetaan töihin ja perehdytetään. Selvittäminen on hänen mukaansa etu myös työntekijän kannalta, kun ote on tarkastettu ja kunnossa.