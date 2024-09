Helsinki muuttaa heti sijaisopettajia koskevia käytäntöjä – MTV:n luoma valehenkilö paljasti ongelmia

Helsingin kaupunki tarkentaa koulujensa sijaisopettajien rikosrekisteriotteen tarkastuskäytäntöä.

Helsingin kaupungin ohjeen mukaan rikosrekisteriote vaaditaan kaikilta sijaisuuksia tekeviltä henkilöitä ennen ensimmäistä työvuoroa, toteaa Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja Outi Salo MTV Uutisille.

– Meidän ohjeemme on, että rikosrekisteriote pitää esittää. Kouluille on hyvä tarkentaa, että he kertovat etukäteen, että (sijaisilla) pitää olla rikosrekisteriote, Salo sanoo.

– Varmasti meillä on tarkastuksen paikka siinä, kuka pääsee (sijaisopettajalistoille) ja mikä on ohjeistus, hän jatkaa.

Aiemmin kaupungilta kerrottiin MTV Uutisille, että määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavien sijaisopettajien tulee toimittaa rikosrekisteriote.

– Yksikin päivä on määräaikaisuus, Salo toteaa nyt.

MTV Uutisten selvityksessä tekaistun henkilön sijaisopettajalistoilleen ottaneista kouluista vain kolme pyysi ottamaan mukaan rikosrekisteriotteen ennen ensimmäistä sijaisuutta.

Valtaosa kouluista ei maininnut rikosrekisteristä mitään.

– Meillä on vaihtelevia käytäntöjä ja kouluilla on omat prosessit. On tärkeää tarkistaa, että kaikilla on yhdenmukaiset toimintatavat, Salo sanoo.

"Vaihtelevia käytäntöjä"

MTV Uutiset pääsi tekaistulla henkilöllisyydellä 35 helsinkiläisen peruskoulun sijaisopettajalistalle.

Sähköpostihakemuksessa ei ollut ansioluetteloa, suosittelijoita tai hakijan kuvaa. Tekaistulla hakijalla ei myöskään ollut opetuskokemusta.

Sijaisopettajalistalla tarkoitetaan koulun ylläpitämää listaa henkilöistä, jotka voivat sijaistaa opettajia esimerkiksi sairaustapauksissa.

Oikeusrekisterikeskuksen mukaan rikosrekisteriote tarvitaan, jos henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa työ-, opiskelu- tai vapaaehtoistehtävässä.

Käytännön on tarkoitus suojella alaikäisiä.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puolestaan ohjeistaa, että "työnantaja on velvollinen pyytämään rikosrekisteriotteen nähtäväksi, jos alaikäisten kanssa päivittäin toimivan opettajan palvelussuhde kestää vuoden aikana yhteensä yli kolme kuukautta".

Sijaisia tuomittu seksuaalirikoksista

Lasten ja nuorten turvallisuus on ollut keväällä ja kesällä yhteiskunnallisen keskustelun aiheena.

Kesällä rippileirillä epäillään tapahtuneen seksuaalista ahdistelua, josta uutisoi Helsingin Sanomat. Lisäksi aikuisen miehen kerrottiin tekeytyneen isoseksi toisella rippileirillä.

Sijaisopettajia on myös tuomittu seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Esimerkiksi marraskuussa 2023 Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi peruskoulun sijaisopettajana työskennelleen miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Aiemmin samana vuonna Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Ilta-Sanomien mukaan sijaisopettajana työskennelleen miehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomio ei ole lainvoimainen.

"Huolestuin itsekin"

Helsingin perusopetusjohtaja Salo pitää ymmärrettävänä, että vanhemmat voivat huolestua MTV Uutisten selvityksestä.

– Kun tämä tuli julki, huolestuin itsekin ja mietin, että on hyvä tarkentaa, miten kaikki asiat ja prosessit hoidetaan, Salo sanoo.

Sijaisopettajien perehdytykseen on pyritty panostamaan, kerrottiin aiemmin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta MTV Uutisille. Tehtävää helpottamaan on laadittu perehdytyskansio, jonka ovat tehneet kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhdessä rehtoreiden ja koulujen kanssa.

Epäselvää on, kuinka paljon sijaisopettajilla on aikaa tutustua perehdytyskansioon. Eräs koulu suositti tulemaan ensimmäisellä kerralla paikalle noin 15 minuuttia ennen omien tuntien alkua, jotta ehtii "hakemaan avaimet ja tutustumaan sijaiskansioon".

Helsingin kaupungin perusopetusjohtaja pitää 15 minuuttia "todella lyhyenä aikana".

– Lähtökohtaisesti siinä ei pysty niin hyvin perehtymään, jos ei ole ollut kyseisessä koulussa aiemmin, hän sanoo.