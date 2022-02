Lasse Kukkoselta merkittävä huomio Leijonista – lupaa hyvää historiallista olympiatemppua varten

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Leijonat eteni kahden parhaan joukkoon, kun se onnistui pysäyttämään olympiaturnauksen yllättäjämaan Slovakian.

Toisin kuin puolivälieräottelussa Sveitsiä vastaan, tällä kertaa Leijonilta ei nähty hyökkäyksellistä ilotulitusta. Voitto rakentui vahvan puolustustaistelun kautta.

Siitä jääkiekon kolminkertainen olympiamitalisti Lasse Kukkonen jakaa kovat kehut Leijonien suuntaan.

– Etukäteen saattoi odottaa, että edessä on hankala ottelu. Slovakiassa oli vähän samoja piirteitä kuin Leijonien kevään 2019 MM-joukkueessa. He olivat hurmoksen keskellä, heillä oli samalla tavalla nuori tähtihyökkääjä (Juraj Slafkovsky, 17) kuin Kaapo Kakko oli Suomelle aikanaan. Ja ennen kaikkea Slovakialla oli vain voitettavaa. Siihen nähden Suomi pelasi todella kypsän pelin. Hyökkäyspeli jäi vähän piippuun, mutta siinä taustalla oli se, että vastustaja oli todella hyvä. Suomella oli paineet niskassaan. Leijonien pelistä näkyi se, että moni odotti jo finaalipaikkaa. Luonnollisuus ja herkkyys hävisivät suorituksesta, Kukkonen perkasi Slovakia-peliä MTV Urheilulle.

Haastavista lähtökohdista huolimatta Leijonat pystyi pitämään rivit tiiviinä.

– Iso juttu on se, että Suomi pystyi puolustamaan jäähyttömästi koko pelin ajan. Se kertoo kovaa kieltä joukkueen kurinalaisuudesta ja hermokontrollista. Joukkue on tosi hyvässä moodissa tällä hetkellä. Sen päälle Harri Säteri on poikkeuksellisen rauhallinen tolppien välissä. Hänen loistopelinsä heijastuu edessä oleviin pelaajiin, Kukkonen pohtii.

Jotain poikkeuksellisen hyvää

Leijonat ei ole kärsinyt vielä tappion tappiota olympiaturnauksen aikana. Vahvan tuloskunnon taustalta löytyy kova fakta: tasakentällisin pelatessa Suomelle ei ole tehty maalin maalia sitten turnauksen avausottelun.

– Tuo on merkittävä juttu. On selvää, että hyökkäyspeli on tärkeässä asemassa ja se pitää saada kuntoon. Se, että pysyy kiekossa, on paras tapa puolustaa. Mutta tällä hetkellä kun katsoo, niin Suomen joukkuepuolustaminen on poikkeuksellisen hyvällä tasolla muihin maihin nähden. Siinä balanssi on erittäin hyvällä mallilla, Kukkonen jakaa ison huomion, mikä lupaa hyvää finaalia varten.

Kukkonen, 40, on ollut mukana useissa Jukka Jalosen johtamissa joukkueissa. Kukkosen mukaan nykyturnauksessa ei ole ollut mitään yllättävää, jos miettii Jalosen joukkueiden tyypillistä kehityspolkua.

– Jokaiselle joukkueelle tulee aina joitakin haasteita vastaan. Nyt isoimmat haasteet tulivat Ruotsi-pelissä. Kertoo paljon valmennustiimistä, johtoryhmästä ja ennen kaikkea pelaajien kypsyydestä, että paketti ei missään vaiheessa murene. Siellä ollaan koko ajan hyvin rauhallisia ja päättäväisiä. Siellä ei selitellä tai mennä faktojen taakse piiloon. Rauhallisuuden, päättäväisyyden ja intohimon lisäksi joukkue pelaa todella uhrautuvasti, jos sitä vaaditaan, Kukkonen miettii.

