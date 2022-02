Saako Leijonat olympiafinaaliin valtavan edun? Jukka Jalonen: "Tämä on meille hyvä tilanne"

– Asetelma oli erilainen kuin sitten finaalissa. Tässä oli kuitenkin vielä vähän hävittävää, kun pelataan olympiafinaalipaikasta. Finaalissa on sitten jo jotain saavutettu, niin uskon, että meidän pelimme on vähän rennompaa. Olimme tänään johtoasemassa vähän varovaisia ja kipsissä, Jalonen selitti.

Nyt Leijonat pääsee latautumaan finaaliin rauhassa, sillä se on edessä sunnuntaina Suomen aikaa klo 6.10 alkaen. Venäjä ja Ruotsi kohtaavat toisessa välierässä paikallista aikaa vasta klo 21.10 alkaen.

– Aika näyttää onko se etu, mutta jos valita saa, niin ilman muuta näin päin. Ongelma siinä myöhäisessä pelissä on se, että osa pääsee nukkumaan neljän tai viiden aikaan (yöllä). Vaikka onkin välipäivä, niin se ei ihan helppo päivä ole.

– Me pääsemme nukkumaan ajoissa, ja tämä on meille hyvä tilanne. Ei se kuitenkaan ratkaiseva ole ottelun lopputuloksen kannalta. Kun näin on, olemme tyytyväisiä siihen.