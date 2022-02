Kommentti: Leijonien olympiavoitto tiivistyi yhteen hämmästyttävään piirteeseen – ja se kertoo paljon Jukka Jalosesta

Meidän pelin pääprinsiipit liittyvät tiiviiseen joukkuepelaamiseen, missä kiekko on vallanväline. Suomi pyrkii kontrolloimaan peliä niin, että peli vastaa kunkin Suomen joukkueen vahvuuksia. Meidän pelissä ultimaattinen tavoite on se, että kokonaisuus voittaa yksilöt.

Jukka Jalosen Leijonat-aikakaudella jokainen turnaus muistuttaa toinen toistaan. Jokaisen turnauksen aikana Suomi on hionut ja vienyt peliään eteenpäin askel kerrallaan. Jokainen pelikokemus ja jokainen oppi on heijastunut yhä vahvempiin pelisuorituksiin.

Jukka Jalosen Leijonat on inhottava vastus. Se on kuin Kiinan muuri, jota on vaikea ohittaa. Leijonat puolustaa viiden kenttäpelaajan voimin – yhtenä rintamana. Leijonien peli on kuin alkuainetta, joka ei meinaa millään murtua.