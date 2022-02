Leijonien olympiamarssista paljastuu huikea taustafakta – merkittävä tekijä finaalipaikan takana

– Kaikki lähtee viisikkopelaamista. Virheitä tulee, mutta aina on neljä äijää, jotka paikkaavat niitä, Leijonien puolustaja Petteri Lindbohm sanoi discovery+:lla kovasta tilastofaktasta.

– Meillä on tosi hyvä nippu jätkiä kasassa. Alusta asti on ollut hauskaa, ja pidetään huolta siitä, että on hauskaa loppuun saakka, Lindbohm sanoi jatkosta.