NHL-tähti Mikko Rantanen sai mahtavan yllätyksen Suomesta kesken haastattelun: "Ismo tiputti tuohon"

– Kyllä kotietu on tärkeä, elintärkeä niin sanotusti. Pääset aloittamaan kotona, ja ratkaisevat pelit on kotipelejä, Rantanen kommentoi.

Tampa Bay on viime kevään Stanley Cup -mestari. Rantanen on luottavainen joukkueensa mahdollisuuksista hallitsevaa mestaria vastaan, vaikka vastassa on kivikova joukkue. Tampa Bay on onnistunut nousemaan jokaisella pudotuspelikierroksella reilusta tappioasemasta sarjan voittoon, ja joukkueella on henki päällä.