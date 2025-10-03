Formula ykkösten Singaporen GP:n toiset harjoitukset olivat tapahtumia täynnä.

Harjoitustunti ehti vanhentua 19 minuutin verran, kunnes Marina Bayn radalla alkoivat liehua punaiset liput. Mercedeksen George Russell ajoi keula edellä päin seinää, ja ajamista päästiin jatkamaan vasta kymmenen minuutin odottelun jälkeen.

Viitisen minuuttia myöhemmin homma lyötiin toistamiseen poikki, kun Racing Bullsin Liam Lawson kolhi oikeaa etupyöräänsä reunavalleihin ja pysäköi autonsa radan varteen.

Tämän jälkeen ajamaan päästiin vasta 14 minuuttia ennen harjoitusten päättymistä, ja kaikilla oli kova kiire radalle. Ferrarilla jopa niin kiire, että Charles Leclerc vapautettiin varikkopilttuusta suoraan päin McLarenin Lando Norrista.

F1 on jakanut tilanteesta videon sosiaalisessa mediassa hyvin kuvaavilla saatesanoilla:

– Tällaista ei usein tapahdu.

Loppujen lopuksi harjoitusten parhaan kierrosajan kellotti sarjaa johtava Norrisin tallikaveri Oscar Piastri. Lähimmäs pääsivät Racing Bullsin Isack Hadjar (+0,132), Red Bullin Max Verstappen (+0,143) ja Aston Martinin Fernando Alonso (+0,163).