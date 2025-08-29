Formuloissa rysähteli oikein kunnolla

McLarenin Lando Norris oli nopein formula ykkösten ensimmäisissä ja toisissa vapaissa harjoituksissa perjantaina.
Ensimmäisissä harjoituksissa toiseksi ajoi MM-sarjaa johtava Oscar Piastri. Toisessa sessiossa Aston Martinin Fernando Alonso kaasutteli lähimmäksi Norrisia.
Sadekuuro kasteli Hollannin Zandvoortin radan liukkaaksi harjoitusten toiseen osaan.
Rataa oltiin vasta tunnustelemassa, kun Aston Martinin Lance Stroll törmäsi mutkassa sivukaiteeseen, ja harjoitussessio pysäytettiin toviksi.
Kisailua ei ehditty jatkaa kauaa, kun RB-kuski Isack Hadjar keskeytti teknisen vian vuoksi.
Sen jälkeen Ferrarin alavireisen Lewis Hamiltonin liukastelut nostivat katsojien pulssia.
Harjoitukset jouduttiin keskeyttämään vielä kerran, koska Williamsin Alexander Albon ajoi päin seinää.
Formula ykkösten MM-sarja palasi kesätauolta Hollannissa. Sarjaa on jäljellä vielä kymmenen osakilpailua.
Piastri johtaa MM-sarjaa yhdeksän pisteen erolla tallitoveriinsa Norrisiin.
Zandvoortin aika-ajot kisataan lauantaina kello 16 Suomen aikaa.